Kurban Bayramı'nda yollarda 44 can kaybı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nda trafik kazaları nedeniyle 44 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazaları canımızı yaktı. Acı bilançoyu açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik seyrini etkileyen hız tabelalarının gözden geçirilmesi için komisyon kurulacağını duyurdu.

BAYRAM TATİLİNDE YOLLARDA 44 CAN KAYBI

Yerlikaya, 5 günlük tatil boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 370 vatandaşımız ise yaralandığını açıkladı.

KAZALARIN ÇOĞU HIZ İHLALİ NEDENİYLE

Bakan Yerlikaya kazaların yüzde 48.1'inin hız ihlali, yüzde 18.5'inin hatalı şerit değiştirme gibi trafik kuralı ihlali nedeniyle yaşandığını belirtti.

ÖLENLERİN ÇOĞU MOTOSİKLETLİ

Yerlikaya hayatını kaybeden 44 kişinin 14'ünün motosiklet sürücüsü veya motosiklette yolcu konumunda olanlar olduğunu vurguladı.

RADARLARIN OLMADIĞI NOKTALARDA DAHA ÇOK KAZA OLDU

Yerlikaya son günlerde tartışma konusu olan trafik radarlarının da önemine işaret etti. Can kayıplarının çoğu radar uygulamasının seyrek olduğu bölgelerde meydana gelen kazalarda yaşandı.

HIZ TABELALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN KOMİSYON KURULDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında 1.485 mobil radar ile hız kontrolü yapıldığını, 2 bin 688’i otoyollarda, 12 bin 465’i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, ayrıca seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını duyurdu. Yerlikaya, "Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek." dedi.