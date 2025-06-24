Asgari ücrete zam var mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri

Milyonlarca çalışanın gündeminde 2025 yılı için asgari ücret zammı yer alıyor. Haziran ayının bitimine günler kala son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması sonrası merak ediliyor.

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusu öne çıkan konulardan biri oldu. Temmuz zammıyla beraber asgari ücrete ara zam yapılacağı konusuna ilişkin beklentiler arttı.

Yeni yılda asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından, temmuzda 2. zam olup olmayacağı yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan merak edilen soruyla ilgili açıklama geldi. Işıkhan "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam sorusuna ilişkin "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." sözleri üzerine konuyu kapatmıştı.

Ayrıca, Işıkhan'ın "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerine bakıldığında asgari ücrete ara zam gelebileceğini ihtimalinin bulunduğunu görüyoruz.

Ancak Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin herhangi net bir bilgi bulmamaktadır. Son dakika açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olan asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlenmiştir. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi vardır.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenmesiyle asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.