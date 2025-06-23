Asgari ücrete zam son durum: Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Ocak ayında belirlenen ve şu anda net 22 bin 104 TL olarak uygulanan 2025 asgari ücreti için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrildi. Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Enflasyonun seyrine göre daha önceki yıllarda yapılan Temmuz zammı bu yıl için de beklenti oluşturdu. Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak sorgulanırken konuya ilişkin açıklamalar da gecikmedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücretin mevcut uygulamaya göre yılın ikinci yarısında zam yapılması yasal bir zorunluluk değil.

Fakat enflasyondaki hareketlilik ve alım gücündeki düşüş nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Temmuz ayında da ek zamlar gündeme gelmişti. Bu yıl için ise asgari cüret ara zammı için henüz kesinleşmiş bir karar yok.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları zam için değerlendirme sürecinin Temmuz başındaki TÜİK verileri sonrasında başlayabileceğini işaret etti.

Güler açıklamasında ''Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir.'' dedi.

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TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Işıkhan Temmuz asgari ücret ara zam beklentileri için açıklamalarda bulunmuştu. Vedat Işıkhan asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğine dair şu açıklamada bulundu;

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."

"Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?