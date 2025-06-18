Asgari ücrete ara zam gelirse ne kadar olur? Son dakika Temmuz zammı senaryoları

Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği çalışan kesiminin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete zam yapılma durumu milyonlarca asgari ücretli tarafından merak ediliyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrette ara zam beklentisi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Memur, emekli ve emekli memuru maaşları temmuz ayında yeniden belirlenirken asgari ücrete ara zam olup olmayacağı gündemde yerini aldı. Peki asgari ücrete ara zam gelirse ne kadar olur?

TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Her yıl Ocak ayında işveren ve işçi sendikaları ile asgari ücrete belirli oranlarda zam yapılıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmazken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son yaptığı açıklamada asgari ücret ara zammı ile ilgili şu anda mevcut bir çalışma olmadığını vurguladı.

Güler açıklamasında, “ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini korurken zam olması durumunda asgari ücret zam hesaplamaları yapıldı.

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılması halinde 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

2020 Ocak ayından itibaren asgari ücret artışı şu şekildedir:

2020 BRÜT 2.943,00 TL NET: 2.324,70 TL

2021 BRÜT: 3.577,50 TL NET: 2.825,90 TL

2022 (Ocak-Haziran) BRÜT: 5.004,00 TL NET: 4.253,40

2022 (Temmuz - Aralık) BRÜT: 6.471.00 TL NET: 5.500,35 TL

2023 (Ocak - Haziran) BRÜT: 10.008 TL NET: 8.506,80 TL

2023(Temmuz - Aralık) BRÜT: 13.414,50 TL NET: 11.402,32

2024 BRÜT: 20.002 TL NET: 17.002 TL

2025 BRÜT: 26.005,50 TL NET: 22.104 TL