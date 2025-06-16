Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor
Asgari Ücret, Enflasyon, Ara Zam, Emekli Maaşları, Temmuz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılına girerken yükselen enflasyon, maaş zamları konusunu bir kez daha Türkiye gündeminin merkezine taşıdı. Emekli ve memur kesimi, temmuz ayında açıklanacak altı aylık enflasyon verilerini beklerken, asgari ücrette muhtemel bir ara zam ihtimali de kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Asgari ücret için ise şu aşamada net bir artış kararı bulunmuyor. Asgari ücrete ara zam gelecek mi merakla beklenirken gözler 3 Temmuz’a çevrilmiş durumda.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

2025 yılı içinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı gündemde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yıl başında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, artan enflasyon ve hayat maliyetleri karşısında ara zam alıp almayacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyonda ciddi bir sapma olursa gerekli değerlendirmeleri yaparız” şeklindeki açıklaması, zam ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda asgari ücrette temmuz ayında bir ara zam yapılmasının düşük ihtimal olduğu düşünülüyor.

Hükümet ve ekonomi yönetimi, şu an için ara zam konusunda temkinli bir duruş sergilerken özellikle bütçe dengeleri üzerinde muhtemel etkileri değerlendirmeye devam ediyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek dendi! Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor - 1. Resim

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK

TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranı, başta SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmak üzere milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı verisinin de açıklanmasıyla birlikte, emeklilere uygulanacak zam oranı netlik kazanacak. Beklentiler, enflasyonun yüzde 17-18 seviyelerine ulaşması yönünde. Bu durumda emekli aylıklarına da benzer oranda zam uygulanması öngörülüyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek dendi! Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor - 2. Resim

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU (EKK) KONUYU MASAYA YATIRDI

Son EKK toplantısında emekli aylıkları gündeme gelirken, bu konuda nihai kararın bir sonraki toplantıya bırakıldığı öğrenildi. AK Parti kaynakları, enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yasal adımların hızla atılacağını belirtiyor.

Meclis’in 17 Temmuz'dan sonra tatile gireceği göz önüne alındığında, düzenlemenin bu tarihten önce yürürlüğe sokulması hedefleniyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle enflasyon oranında beklenmedik bir artış olması halinde hem emekliler hem de asgari ücretliler için ek zam beklentisi yeniden güç kazanabilir. Gelişmeler ışığında, temmuz ayı maaş zamları ve ara zam konusunda kamuoyunda beklentiler yüksek seyrediyor. Asgari ücret için kararların önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim?Seçil Erzan'ın bu sözleri Fatih Terim ve Arda Turan'ı zora sokacak: Bu paralar nereden geliyor demedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı! - Haberler2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı!Besim Dutlulu kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi - HaberlerBesim Dutlulu kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisiAile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim? - HaberlerAile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim?YKS sınavı saat kaçta? 2025 YKS başlangıç-bitiş saatleri - HaberlerYKS sınavı saat kaçta? 2025 YKS başlangıç-bitiş saatleriBodrum da yangın nerede, yangın neden çıktı? Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı! - HaberlerBodrum da yangın nerede, yangın neden çıktı? Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı!Aile Saadeti dizisi konak nerede, hangi semtte? Dizinin çekim yerleri - HaberlerAile Saadeti dizisi konak nerede, hangi semtte? Dizinin çekim yerleri
Sonraki Haber Yükleniyor...