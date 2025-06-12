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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? Zam için ilk ışıklar yakıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? Zam için ilk ışıklar yakıldı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette ara zam yapılmaması zam beklentilerini en aza indirirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zam ile ilgili kritik açıklamalarda bulunmuştu.

Memur, emekli ve emekli memuru maaşları temmuz ayında yeniden belirlenirken asgari ücrete zam olup olmayacağı gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Her yıl Ocak ayında işveren ve işçi sendikaları ile asgari ücrete belirli oranlarda zam yapılıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl enflasyondaki düşüş eğiliminin kırılması halinde asgari ücrete ara zam yapılabileceğini belirtmişti.

Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? Zam için ilk ışıklar yakıldı! - 1. Resim

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

Temmuz’da asgari ücrete ara zammın gelip gelmeyeceği enflasyon oranına göre belli olacak. Bakan Işıkhan asgari ücret zammının enflasyon oranlarına bağlı olduğunu belirterek “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir.” demişti.

Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? Zam için ilk ışıklar yakıldı! - 2. Resim

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ZAM GELİR Mİ?

Enflasyon oranlarındaki düşüşün eğiliminin devam etmesi durumunda asgari ücrete Temmuz ayında ara yapılmaz. Ancak enflasyon oranındaki düşüş eğiliminin kırılması durumunda asgari ücrete ara zam yeniden gündeme gelebilir.

Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? Zam için ilk ışıklar yakıldı! - 3. Resim

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenirken asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği enflasyon oranına göre belirlenir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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