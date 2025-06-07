Meclis'teki partiden çılgın öneri: Asgari ücret 78 bin TL, emekli maaşı 35 bin TL olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücretin 78 bin liralık yoksulluk sınırında olması gerektiğini belirten Arıkan, en düşük emekli maaşının da en az 35 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Arıkan, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ MESAJI

Emekli ikramiyesinin ilk çıktığı yıllarda güzel bir uygulama olduğunu ancak aradan geçen 7 yılda ikramiyenin düşük kaldığını dile getiren Arıkan, "Bir asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu ülke sayısı dünyada çok fazla değil. Bugün 22 bin TL asgari ücret, 24 bin TL'den fazla açlık sınırıyla insanları yaşamaya mahkum etmek adil bir düzenin yapacağı şeyler değildir. 2018'de iktidar güzel bir uygulama başlatmıştı; emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması. O gün bir kurban bedeli 850 TL idi, 1000 TL de bayram ikramiyesi veriliyordu. Emekli büyüklerimiz hem kurbanlarını kesebiliyordu hem de torunlarına harçlık verme imkanına sahipti. Aradan sadece 7 yıl geçti; bugün bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye çıktı, en uygun kurban bedeli 15 bin TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ÖNERİSİ

Asgari ücretin yoksulluk sınırında, emekli maaşının ise en az 35 bin TL olması gerektiğini dile getiren Mahmut Arıkan, "Yaptığım Anadolu ziyaretlerinde olabildiğince çiftçilerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Bir ülkede çiftçi mutlu değilse ol ülkenin mutlu olması mümkün değil. Nereye gidersek gidelim çiftçi perişan vaziyette, 600 bin vatandaşımız çiftçilik mesleğini bırakmış. Yine bu dönemde 23 milyon metrekare tarım arazisi yabancılar tarafından satın alınmış. Türkiye'de bir tehlike adım adım bize yaklaşmakta. Zirai don hadisesi yaşadık; Karadeniz'e gidiyorum, Güneydoğu'ya gidiyorum, Akdeniz'e gidiyorum, Ege'ye gidiyorum insanlar perişan. Geçtiğimiz günlerde de Yeşilhisar'da TBMM'den bir komisyon geldi ve incelemeler yaptı. Teklif edilen rakamlar, çiftçilerin yarasına merhem olacak rakamlar değil. Bugün asgari ücret açlık sınırında değil, yoksulluk sınırında olması gerekir; bugün emekli maaşı 14 bin TL değil en az 35 bin TL olması gerekir" şeklinde konuştu.