Emeklilikte kademe ve asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! İsa Karakaş tarih verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, haziran ayında faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde eylül ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme geleceğini öngördü. Karakaş, kademeli emeklilik ve yaş adaletsizliğine de değinip 2027 yılına kadar bir düzenlemenin olabileceğini ifade etti.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe uygulaması ve asgari ücret zammı gibi milyonları ilgilendiren konular hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber’e konuşan Karakaş, “Asgari ücret artışı enflasyonu tetikliyor” eleştirisi ile ilgili “Memur maaş zammı enflasyonu artırmazken asgari ücret mi artıracak?” diyerek bu düşüncenin çelişkili olduğunu ifade etti.

Ayrıca, haziran ayında faiz indirimi gerçekleşirse eylül ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme geleceğini öngördü.

Karakaş, asgari ücrette yapılan artışların memur, emekli ve işçi maaşlarına hemen yansıdığını, ancak enflasyonun bunu takip etmediğini belirterek, maaşlara üç ayda bir enflasyon oranında otomatik zam yapılması gerektiğini savundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK

Kademeli emeklilik sisteminde yaş ve kıdem açısından ciddi adaletsizlikler olduğunu söyleyen Karakaş, yaklaşık 4 milyon 300 bin kişilik bir seçmen kitlesinin bu konudan etkilendiğini, bu nedenle hükümetin mutlaka bir düzenleme yapacağını düşündüğünü belirtti.

2027 yılından önce seçim beklemediğini ifade eden Karakaş, bu süre zarfında düzenleme yapılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Bir gün gecikmeyle emekli olan kişilerin 1800 gün fazla prim ödemek zorunda kaldığını vurgulayan Karakaş, kadınlarda emeklilik yaşının 58, erkeklerde ise 65 olduğunu hatırlattı. EYT sürecine benzer bir dönemin yaşandığını ve gelecek yıllar için umutlu olduğunu dile getirdi.

YENİ SİGORTA UYGULAMALARI GÜNDEMDE

Kamu görevlileri, asker ve polislerin sayısının az olması nedeniyle, geriye dönük hizmet borçlanmasının sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkilemeyeceğini belirten Karakaş, buna rağmen emekli sandığına tabi olan kamu görevlilerine borçlanma hakkı tanınmadığını ve bu durumun eşitsizliğe neden olduğunu ifade etti. Sorunun basit bir yasal düzenleme ile çözülebileceğini söyledi.

Son olarak, içinde bulunduğumuz yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Karakaş, önümüzdeki günlerde yeni sigorta uygulamalarının gündeme gelebileceğini belirtti.