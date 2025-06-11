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450 milyarlık altın yastık altında! İslam Memiş bankalardaki makası işaret etti: Vermeden alamazsınız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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450 milyarlık altın yastık altında! İslam Memiş bankalardaki makası işaret etti: Vermeden alamazsınız
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yastık altın miktarı 4 bin 500'ü tona ulaştı. Konuyla ilgili konuşan İslam Memiş, bankayla makas aralığının 200 liraya kadar çıktığının altını çizdi ve "Vermeden alamazsınız" dedi.

Vatandaşların evlerinde muhafaza ettiği   altın miktarı 4 bin 500 tonu, yani yaklaşık 450 milyar doları aştı. Bu miktar yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katına denk geliyor.

Gazeteci Melih Altınok, konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e değerlendirmelerini sordu. 

Altının sisteme entegre edilmesi için öncelikle güven ve iletişim eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, "0.25 ve yarım gram altınların yasaklanması gibi tedbirlerin küçük yatırımcının güven algısını zedelediğini" ifade etti. 

YASTIK ALTINDAN NASIL VAZGEÇİLİR?

Bankalardaki makas aralığının 150-200 TL'ye kadar çıktığını, adeta soyguna dönüşen bu durumun da altınların piyasada dolaşımını olumsuz etkilediğini anlatan Memiş, "Vermeden alamazsınız" deyip çözüm önerisini şöyle sundu:

"Altına uzun vadeli yatırımcı rağbet ediyor. İnsanlar ev ve araba parası biriktirmek, düğün yapmak için altın alıyor. Fiziki altınlar peşinat sayılıp vatandaşlar ihtiyaçları için TL cinsinden borçlandırılabilir."

Gram altın an itibarıyla 4215 TL, çeyrek altın 6943 TL, tam altın 27605 TL'den işlem görüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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