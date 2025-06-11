Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseldi mi? 11 Haziran 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 09:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:01 - Güncelleme:

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması nihai karara bağlanması beklense de şu an için belirsiz adımlar atılması yatırımcıların güvenini sarmasıyla altın hafif yükselmeye başladı. 11 Haziran 2025 spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 339 dolara çıkarken, gram altın ise 4 bin 205 lira seviyesinde seyir izliyor.

Altın yeni güne yükselişle başladı. Özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıkları yükselmesinde rol alan en önemli faktörlerden biridir. Güvenli yatırım aracı olarak bilinen altının akıbeti ABD enflasyonlarına göre şekil alacaktır. Spot altının ons fiyatı 0,5 artışla 3 bin 339 dolara yükseldi. Öte yandan ABD altın vadeli işlemler yüzde 0,2 arttı ve 3 bin 349,80 dolara çıktı. ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU, YÜKSELDİ Mİ? 11 Haziran 2025 Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla altında hafif bir yükseliş gözlemlendi. Ons altın tarafında artış yaşanmasının ardından gram altın yeni güne yüzde 0,44'lük yükselişle 4 bin 205 lira seviyesinde başladı. Gram altın sabah saatlerinde 4.205 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.767 TL'den alıcı buluyor. ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? ABD Hazine Bakanlığı, tarifeler konusundaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla ABD ve Çin'in dün Londra’da ikinci kez görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Çin’i Başbakan Yardımcısı Hı, ABD’yi ise Bessent, Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil etti. Ana gündem, akıllı telefonlardan elektrikli araç pillerine kadar birçok alanda kullanılan toprak minerallerinin ihracatı olması öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Trump'ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett, görüşmelerin sonunda "büyük ve güçlü bir el sıkışma" beklediğini belirtti. ONS ALTIN FİYATLARI 3.322,24

3.322,63 GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4.203,83

4.191,13 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 13.642,00

13.811,00 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 27.200,00

27.496,00 BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 13.642,00

13.811,00 REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47

20.817,95 İlgili Haber 11 Haziran 2025 gram altın fiyatı kaç TL? ABD’li bankadan yeni hedef geldi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin