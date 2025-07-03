Balıkesir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İçlerinden durumu ağır olan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy yolu üzerinde 3 araç birbirine girdi. Kaza yeri savaş alanına dönerken ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜM HABERLERİ GELDİ

İçlerinden durumu ağır olan 3 kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sarıköy yolunda trafik bir süreliğine durdurulurken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.