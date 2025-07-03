Uçak kazasında kahreden detay! Pilot Mehmet Demirci'nin çocukluk hayali yarıda kaldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin kullanduğı M20J tipi tek motorlu uçak, Rize'ye iniş yapmak üzereyken kaza kırıma uğradı. Saatler sonra enkazı bulunan uçakta hayatını kaybettiği öğrenilen Demirci'nin çocukluk hayalini kısa bir süre önce gazetecilerle paylaştığı ortaya çıktı.

Kaçkar Dağları'nın zirvesine düşen uçağın pilotu 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci, dünya turu kapsamında çıktığı yolculuğunun ilk durağında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde mola vermişti.

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden dün kalkış yapan ve uçağının Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu hayatını kaybeden Demirci, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan M20j tipi uçağıyla 2 Temmuz'da dünya turuna başlamıştı.

Turunun ilk durağı kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iniş yapan amatör pilot, 2 çocuk babası Mehmet Demirci, burada Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, babası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve diğer görevliler tarafından karşılanmış, gerçekleştireceği dünya turu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rotasındaki 28 bin kilometrelik mesafeyi 160 saatlik uçuş süresiyle aşmayı planlayan Demirci, 32 havaalanı ve 12 ülkeyi geçmesinin ardından 40 gün sürmesi planlanan turu, başlangıç noktasında tamamlamayı hedefliyordu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GAZETECİLERLE PAYLAŞMIŞTI

Mehmet Demirci, gazetecilere, uçakla dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu söylemiş, uçağını alırken seçici olmaya çalıştığını kaydetmişti.

Uçağının özellikle dünya turlarında, verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Demirci, "Uçağımızın gerekli bakımlarını, hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtik. Hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, bu güzergahlarda ineceğimiz havaalanları, havaalanlarında alacağımız yakıtlar, havaalanlarının bizim uçağımıza uygunluğu, uçuş sahalarındaki izinler gibi unsurların hepsi ancak 5-6 gün önce neticelendi." diye konuşmuştu.

Demirci, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve dünya barışına dikkat çekmek hedefiyle turu bu yıl yapmayı planladığını vurgulayarak, "Dünyada savaşlar, çatışmalar oluyor. Bizim için en önemli şey dünya barışı. Güzide havacılık kurumumuz THK, Atatürk tarafından kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. O yüzden bu turumuzu, THK ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz, turumuzun ilk ayağıydı." ifadelerini kullanmıştı.

"12 ÜLKE, 28 BİN KİLOMETRELİK MESAFE 160 SAAT UÇUŞ..."

Türkiye'nin bu tip dünya turlarına yabancı olduğunu dile getiren Demirci, şöyle devam etmişti: "Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz. Bunun birçok zorluklarını gördük. Hem sivil havacılık hem THK hem de Devlet Hava Meydanları olsun gerçekten çok büyük destekler verdiler. Onlara teşekkür ederim. İnşallah bizde bayrağımızı büyük bir onurla güzergahımızda olan iniş yapacağımız 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafede 160 saat uçuş yaparak layık olmaya çalışacağız."

"HEDEFİMİZ TÜRKÜN ADINI DUYURMAK"

Demirci, Sivrihisar'dan kalkış yaptıktan sonra akşam saatlerin Rize'de duracağını belirterek, tur planlamasına ilişkin şunları kaydetmişti: "Ondan (Rize'den) sonra Kazakistan'da Aktau'ya geçiyoruz. Kazakistan'da iki durağımız var. Ardından Rusya, Moğolistan, Kamçatka oradan da Bering Boğazı. Daha sonra Alaska'ya geçiyoruz. Alaska'nın ardından soğuk bölgelerden Güneye doğru Amerika'ya iniyoruz. Amerika'da 21-27 Temmuz'da Oshkosh'da çok büyük bir havacılık etkinliği var. Dünyanın her tarafından yaklaşık 15-16 bin uçak katılıyor. Oraya Türk bayraklı ilk uçak olarak inmeyi düşünüyoruz. Birçok ilki inşallah, Allah kısmet ederse yapmayı istiyoruz. Hedefimiz o, oralarda da Türkün adını duyurmak, Türk pilotlarının, uçaklarının adını duyurmak istiyoruz. Oshkosh'da bir hafta kaldıktan sonra New York, Kanada üzerinden Grönland, İzlanda, İskoçya ve Hollanda'dan Avrupa'ya geçişimiz olacak. Avrupa'dan sonra tekrar aynı güzergahtan geri döneceğiz. İlk kalkış meydanımız Çorlu Atatürk Havaalanıydı. Yine son iniş noktamız orası olacak."

Eskişehir Sivrihisar'dan dün kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan Demirci'nin uçağının enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaşılmıştı. Kazada Mehmet Demirci hayatını kaybetmiş, beraberindeki Hicran Kaya yaralanmıştı.