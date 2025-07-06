Uşak'ta acı kaza! 16 yaşındaki Kazım Sağcan hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki Kazım Sağcan canından oldu, arkadaşları ise yaralandı.
Kaza Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.
AMBULANS UÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Ö. (24), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağcan'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş