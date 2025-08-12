Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hoparlörden ezan okuma girişimi Avustralya'yı karıştırdı! ''Kiliseden çan çalıyor ama...''

Avustralya'nın en büyük camisi olan Lakemba'da hoparlörlerden ezan okumak için yapılan başvuru yerel halkın tepkisini çekti. Yetkililer, ülkeyi karıştıran başvurunun gözden geçirileceğini bildirirken Lübnanlı Müslüman temsilciler, "Kiliselerde çanlar çalıyor sorun olmuyor ama ezan tehdit gibi algılanıyor'' ifadelerinde bulundu. 

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Lakemba Cami'yle ilgili yapılan başvuru ülkeyi birbirine kattı. Lübnanlı Müslümanlar Derneği, camiye dört adet hoparlör takarak cuma günleri bu hoparlörden ezan ve namaz yayını yapmak için başvuru yaptı. Canterbury Belediye Konseyi ise 14 bin 744 dolarlık (600 bin TL) bu teklife karşı çıktı.

Konseyden verilen ret tavsiyesine gerekçe olarak "gürültü raporundaki tutarsızlıklar, bina yüksekliğinin sınırını aşması, çevredeki mülklerin değerine olumsuz etkide bulunacak olması ve dini hassasiyetler" gösterildi.

''ÇEVRE SAKİNLERİNİN HUZURUNU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR''

Öte yandan projenin "çevre sakinlerinin huzurunu ve hayat kalitesini uzun vadede olumsuz etkileyebileceği" vurgulandı. Görüş sorulan 329 kişiden 328'inin projeye karşı çıktığı öğrenildi. Yerel planlama kurulu ise henüz kararını açıklamadı.
Lübnanlı Müslümanlar Derneği temsilcileri, geri bildirimleri dikkate alarak projeyi revize etmeyi planladıklarını bildirdi. 

''GECE VAKTİ İNSANLARI RAHATSIZ EDECEK DEĞİLİZ''

Derneğin sekreteri George Kheir ise, Sydney Morning Herald'a verdiği demeçte "St. Mary Katedrali'nin çanları sorun olmuyor ama ezan tehdit gibi algılanıyor. Hoparlör yalnızca cuma namazında kullanılacak, gece kulübü gibi gece vakti insanları rahatsız edecek değiliz" dedi. 

Hoparlöre karşı çıkanlar ise "Diğer kiliseler mahallede böyle yüksek sesle yayın yapmıyor. Neden camiye özel izin verilsin?" diye konuştu. Öte yandan bir kişi, önemli olanın sesin makul seviyelerde tutulması olduğunu belirtti.

 

