İstanbullular dikkat! 5 ilçede denize girmek yasaklandı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle İstanbul'un denize girilen bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Meteoroloji'nin 'fırtına' uyarısının ardından bu ilçelerden yasak kararları peş peşe geldi.

Denize girişlerin yasaklandığı ilçeler Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy ve Çatalca oldu.

BEYKOZ'DA YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BİR AÇIKLAMA DA SARIYER'DEN

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Eyüpsultan Belediyesi ise ilçe sakinlerine gönderdiği mesajda, "Değerli vatandaşlarımız, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgemizde kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga etkili olacaktır. Bu nedenle 12-17 Ağustos (hafta boyunca) tarihleri arasında denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

3 İLÇEDE YASAK 17 AĞUSTOS'A KADAR

Öte yandan Arnavutköy ve Çatalca'da da denize girmek yasaklandı. Bu ilçelerde de yasak, Eyüpsultan gibi 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.