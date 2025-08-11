İstanbul Beykoz'da iki gün denize girmek yasaklandı

Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 2 gün denize girmeyi yasaklandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.