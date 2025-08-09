4 ilde denize girmek yasaklandı: Dalga yüksekliği 3 metreye çıkabilir!

Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava deniz şartları sebebiyle cumartesi günü Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur." denildi.

DÜZCE

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile kaymakamlık Kale, Çınar plajları (dalgakıranların iç kısmı) hariç denize girilmemesi yönünde karar aldı.

Akçakoca Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki Kale plajı, Çınar plajı (dalgakıranların iç kısmı) hariç tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

ARTVİN

Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede hava ve deniz şartlarının iki gün boyunca elverişsiz olacağı belirtildi. Açıklamada, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metre, yer yer ise 3 metreye kadar çıkabileceği, rüzgarın ise kuvvetli ve çok kuvvetli eseceği bilgisi paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da yapılan uyarıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada, "9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girişlere izin verilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.