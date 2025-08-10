Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa > Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi

Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'nde İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait Burak Reis3 isimli deniz otobüsü kayalıklara çarptı. Hasar alan deniz otobüsündeki yolcular tahliye edildi.

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan iş adamı Halit Yukay'ın ardından bir kaza daha yaşandı. Avşa Adası açıklarında deniz otobüsü kayalıklara çarptı. 

İDO DENİZ OTOBÜSÜ KAYALIKLARA ÇARPTI

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda yer alan Burak Reis3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı.
Sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Ancak kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde deniz otobüsü, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi - 1. Resim

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.



