Güney Marmara feribot seferlerine hava muhalefeti

Güney Marmara feribot seferlerine hava muhalefeti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Marmara feribot seferlerine hava muhalefeti
Hava Muhalefeti, Feribot, Güney Marmara, Balıkesir, Sefer İptal
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara'da Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ iptal olan seferlerle ilgili duyuru yayımladı.

Güney Marmara feribot seferlerine hava muhalefeti - 1. Resim

8 Ağustos Cuma günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

