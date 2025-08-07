Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marmara depremi için akıllara durgunluk veren teori! 7'den büyük depremler...

Marmara depremi için akıllara durgunluk veren teori! 7'den büyük depremler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmara depremi için akıllara durgunluk veren teori! 7&#039;den büyük depremler...
Deprem, Marmara Depremi, Yer Kabuğu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara'da beklenen büyük deprem gündem olmaya devam ederken, Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir teori ortaya attı. Bektaş, denizdeki fayların 7’den küçük, karadaki fayların ise 7’den büyük depremler ürettiğini belirtti ve teorisini destekleyen depremleri tek tek saydı. İşte detaylar...

Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son olarak 6 Şubat depremleri çok büyük yıkıma neden olurken, 'beklenen büyük İstanbul depremi' de gündemdeki yerini koruyor.

Uzman isimlerin açıklamaları birbirinden farklılık gösterirken; kimisi büyük depremin kapıda olduğunu söylüyor, kimisi ise Marmara'da büyük bir deprem meydana gelmeyeceğini. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise tüm bu tartışmaların ortasında farklı bir teori ile gündem oldu.

MARMARA ÜZERİNE ÇARPICI ANALİZ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nin depremselliği üzerine yaptığı analizde, bölgedeki jeofizik yapının deprem büyüklüklerini belirlediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı jeofizik haritayla teorisini destekleyen Bektaş, Marmara’nın altındaki jeolojik farklılıkların deprem dinamiklerini nasıl etkilediğini tek tek ortaya koydu.

DENİZİN ALTINDAKİ KATMAN YÜZEYE DAHA YAKIN

Bektaş’ın teorisine göre; Marmara Denizi’nin altındaki yerin 'manto' katmanı yüzeye daha yakın. Haritada kırmızı ile gösterilen bu bölgelerde sıcak manto litosferi incelterek yaklaşık 10 km kalınlığa düşürüyor ve fayları zayıflatıyor.

'kısmen sürüklenerek' (creep) enerjilerini sık sık daha küçük depremlerle boşaltma eğilimi gösteriyor. Bektaş'a göre bu nedenle deniz içindeki depremlerin büyüklüğü 7'yi geçmiyor.

Marmara depremi için akıllara durgunluk veren teori! 7'den büyük depremler... - 1. Resim

KARADAKİ SOĞUK VE KALIN KABUK

Haritada mavi ile işaretlenen kara alanlarında ise yer kabuğu daha kalın (yaklaşık 17 km) ve soğuk. Bu durum, fayları kilitliyor ve enerji birikiminin aniden boşalmasıyla, 1999 İzmit Depremi gibi 7’den büyük depremlere yol açıyor.

TARİHSEL DEPREMLER TEORİYİ DESTEKLİYOR

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20'nci yüzyıl depremlerinin bu teoriyi doğruladığını vurguladı.

Uzman isme göre; 1999’da 7,4 büyüklüğündeki İzmit Depremi, karadaki soğuk ve kalın kabuk bölgesinde meydana gelirken, 1963 Adalar (6,3) ve 1935 Marmara Adası (6,4) depremleri, denizdeki sıcak ve ince kabukta gerçekleşerek 7’nin altında kaldı.

Bu teori, İstanbul ve çevresi için deprem riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ancak riskin doğasını ve potansiyel depremlerin büyüklüğünü daha net bir şekilde ortaya koyarak, risk yönetimi ve hazırlık çalışmalarına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklamaDev şirket İsrail’le anlaşma yaptı! Filistinlilerin 'saatte 1 milyon tane aramasını' dinledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mağarada 12 şehit soruşturmasında MSB'den açıklama: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi - GündemMağarada metan gazı faciasında MSB'den açıklamaCumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak - GündemEyyam-ı Bahur geliyor, 55 derece ile kavuracakŞiddetli rüzgar, düşük nem, aşırı sıcak... OGM'den yüksek riskli uyarı geldi! - GündemOGM'den yüksek riskli uyarı geldi!Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklama - GündemKayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklamaBayraklar kırmızıya çevrildi! Bu noktalarda denize girmek yasaklandı - GündemBayraklar kırmızıya çevrildi! Denize girmek yasaklandıİstanbul Gazze için ayaklanacak - Gündemİstanbul Gazze için ayaklanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...