Rus bilim insanları fark etti! Deprem, dünya haritasını değiştirdi

Geçtiğimiz hafta, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası 8,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılırken, bu şimdiye kadar kaydedilen en büyük altıncı deprem oldu. Sarsıntı sebebiyle büyük miktarda yıkıcı enerji açığa çıkarken, yetkililer Şili ve ABD’nin batı kıyılarına kadar uzanan tsunami uyarısında bulundu.

YARIMADANIN ANA KARADAN UZAKLAŞTIĞI FARK EDİLDİ

Sismik aktivitelerin sona ermesiyle, Rusya Bilimler Akademisi’nden bilim insanları, yarımadanın ana karadan uzaklaştığını fark etti.

Özellikle yarımadanın güney ucuna yakın bölgelerde kara kütlesinin, güneydoğu yönüne doğru 2 metreye kadar kaydığı tespit edildi.

''HEPİMİZ BELİRGİN ŞEKİLDE GÜNEYDOĞUYA KAYDIK''

Rusya Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamda, ''Jeodinamik gözlemler sonucunda ön hesaplamalar yaptık. Görünen o ki hepimiz oldukça belirgin şekilde güneydoğuya kaydık. 30 Temmuz’daki depremin ardından gözlemlenen en büyük yer değişimleri, yarımadanın güney kesiminde gerçekleşti.'' ifadelerine yer verildi.

Normalde tektonik plakalar yılda sadece yaklaşık 1,5 cm hareket eder ancak bu hareket düzenli ve sürekli değildir. Kamçatka Yarımadası gibi bölgelerde, plakalar birbirine sıkışır ve kilitlenir.

Bu durum olduğunda, fay hattı boyunca kayalarda büyük miktarda basınç birikir ve sonunda bu enerji bir deprem şeklinde açığa çıkar.

ELASTİK GERİ SEKME NEDİR?

Bilim insanları bu sürece ''elastik geri sekme'' adını veriyor. Bu, yoğun sismik aktivite dönemlerinde kara parçalarının neden aniden birkaç metre yer değiştirdiğini açıklamaktadır.



Plakalar arasındaki basınç bir depremle serbest kaldığında, plakalar birbirinin yanından kayabilir ve bazen birkaç metre birden hareket edebilir. Bu süreç, depremin ardından plakalar yeni konumlarına uyum sağlarken günler hatta haftalar boyunca devam edebilir.