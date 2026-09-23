Veliefendi'de tarihi rekor! 13 safkan tay için servet ödediler: Ağa Fahri zirvede...

TİGEM’in Veliefendi Hipodromu’nda düzenlediği yılın ilk elit tay açık artırmasında tarihi bir rekor kırıldı. Sultansuyu’nda yetiştirilen 13 safkan Arap tayı toplam 51,6 milyon TL’ye satılırken, müzayedenin şampiyonu 8 milyon 750 bin TL’lik fiyatıyla "Ağa Fahri" oldu. Tay başına 3,9 milyon TL’yi aşan ortalamayla tüm zamanların satış rekoru altüst edildi.

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Veliefendi Hipodromu dev bir rekor satışa ev sahipliği yaptı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) düzenlediği yılın ilk elit tay müzayedesinde, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde yetiştirilen 13 özel safkan tay yeni sahipleriyle buluştu.

Yüzyıllara dayanan yetiştiricilik mirası ve tecrübesiyle safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı faaliyetlerini sürdüren TİGEM'in düzenlediği müzayedede, fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi teklif verme imkanı da sunuldu.

Veliefendide tarihi rekor! 13 safkan tay için servet ödediler: Ağa Fahri zirvede...

AĞA FAHRİ'YE 8 MİLYON 750 BİN TL!

Müzayedede günün en yüksek bedelle alıcı bulan tayı, 8 milyon 750 bin TL'ye satılan Ağa Fahri oldu. Satılan 13 tayda 3 milyon 969 bin TL'lik ortalama satış bedeline ulaşılırken, bu rakamla tüm zamanların en yüksek elit tay satış ortalamasına ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Veliefendide tarihi rekor! 13 safkan tay için servet ödediler: Ağa Fahri zirvede...

726 YILLIK KADİM KÜLTÜR

Müzayedenin açılışında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, kurumun safkan Arap atı yetiştiriciliğinde sahip olduğu köklü birikime dikkat çekti. TİGEM'in başarılarının temelinde 726 yıllık kadim kültür ve yetiştiricilik tecrübesinin bulunduğunu belirten Bülbül, "Biz bütün faaliyetlerimizi bu köklü tecrübeye ve bu mirasın bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkarak yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

Veliefendide tarihi rekor! 13 safkan tay için servet ödediler: Ağa Fahri zirvede...

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan elit tayların TİGEM'in en seçkin aygırlarından elde edildiğini belirten Bülbül, "Bugün satışa sunacağımız elit taylarımızın çok güçlü familyalardan geldiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Özgünhan, Taykut, Yılmabaşar ve Berksoy gibi önemli aygırların temsilcisi taylarımızı bugün sizlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Veliefendide tarihi rekor! 13 safkan tay için servet ödediler: Ağa Fahri zirvede...

Bir sonraki elit tay müzayedesi, 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit tayların satışa sunulmasıyla İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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