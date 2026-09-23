Çin’de hızlı şarj yarışı kızışıyor: Geely’den dört dakikada şarj iddiası

Geely, 2.200 kW tepe gücüne ulaşabilen yeni nesil elektrikli otomobil şarj sistemini 23 Eylül’de tanıtacak. “Dört dakikalık akıllı şarj” sloganıyla duyurulan teknoloji, BYD’nin 1.500 kW’lık Flash Charging sistemini güç bakımından geride bırakacak.

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Çinli otomobil üreticileri arasındaki hızlı şarj yarışı yeni bir seviyeye taşınıyor. BYD’nin 1,5 MW’lık ikinci nesil Flash Charging teknolojisinin ardından Geely, 2,2 MW yani 2.200 kW güç sunan yeni sistemi için ilk bilgileri paylaştı.

Geely’nin yeni nesil yapay zeka destekli şarj teknolojisi, 23 Eylül’de Çin’de tanıtılacak. Şirketin yayımladığı tanıtım görsellerinde “Dört dakikada şarj, endişesiz yolculuk” ifadesi kullanılıyor.

Bununla birlikte tanıtım henüz gerçekleştirilmediği için dört dakikalık sürenin bataryanın yüzde 10’dan yüzde 70’e mi, yüzde 80’e mi yoksa tamamen farklı bir aralığa mı ulaşmasını ifade ettiği bilinmiyor.

TEK ŞARJ BAĞLANTISINDAN 2.200 KW GÜÇ

Yeni şarj istasyonunun tek bağlantı üzerinden 2,2 MW tepe güç sunacağı belirtiliyor. Bu değer Geely’nin daha önce tanıttığı 1.500 kW’lık istasyonlardan yaklaşık yüzde 47 daha yüksek.

BYD’nin ikinci nesil Flash Charging sistemi de 1.500 kW seviyesinde bulunuyor.

Dolayısıyla Geely’nin yeni ünitesi, açıklanan azami istasyon gücü üzerinden karşılaştırıldığında BYD’nin sisteminden yaklaşık yüzde 50 daha güçlü olacak.

YAPAY ZEKA BATARYAYA GÖRE ŞARJI AYARLAYACAK

Çin’den gelen ilk bilgilere göre Geely’nin teknolojisi, yapay zeka destekli batarya yönetim sistemi, 800 voltluk elektrik mimarisi ve 6C şarj özellikli bataryayı bir araya getirecek.

Yapay zeka tabanlı batarya yönetim sistemi, aracın batarya sıcaklığını, şarj seviyesini, hücrelerin durumunu ve istasyonun sağlayabileceği gücü değerlendirerek şarj akımını sürekli değiştirecek.

Amaç yalnızca bataryaya mümkün olan en yüksek gücü göndermek değil. Sistem aynı zamanda sıcaklığı kontrol altında tutarak hücrelerin ömrünü korumaya ve farklı araçlarda en uygun şarj eğrisini oluşturmaya çalışacak.

Çin’de hızlı şarj yarışı kızışıyor: Geely’den dört dakikada şarj iddiası

İlk haberlerde yenilenen Geely Galaxy E5’in bu teknolojiyi kullanan ilk modellerden biri olacağı belirtiliyor. Otomobilin yeni versiyonu da 23 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında tanıtılacak.

GEELY’NİN MEVCUT SİSTEMİ 4 DAKİKA 22 SANİYEYE ULAŞMIŞTI

Geely, megawatt seviyesindeki şarj çalışmalarına sıfırdan başlamıyor. Şirketin Aegis Golden Brick bataryasını kullanan Lynk & Co 10, daha önce gerçekleştirilen testte yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 22 saniyede ulaşmıştı.

Aynı testte bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması 5 dakika 32 saniye, yüzde 97’ye ulaşması ise 8 dakika 42 saniye sürmüştü. Araç tarafında görülen tepe şarj gücü yaklaşık 1.093 kW olarak ölçülmüştü.

Yeni 2,2 MW’lık istasyon bu değerin iki katından fazla güç sağlayabilecek. Fakat yeni bataryanın gerçekten 2.200 kW kabul edip etmeyeceği veya bu gücün yalnızca çok kısa bir süre korunup korunamayacağı tanıtımda açıklığa kavuşacak.

Geely’nin 2025 yılına ilişkin raporunda Golden Brick bataryanın yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 22 saniyede şarj olabildiği doğrulanıyor.



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