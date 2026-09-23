Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve 3 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 İSİM DE TUTUKLANDI

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılığın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi için MASAK'a müzekkere gönderildiği, birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırıldığı belirtilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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