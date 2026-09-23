Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve 3 şüpheli tutuklandı.

Kaydet
|

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 İSİM DE TUTUKLANDI

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 14 kişi yakalandı
GÜNDEM

Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 14 kişi yakalandı

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılığın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi için MASAK'a müzekkere gönderildiği, birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırıldığı belirtilmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.