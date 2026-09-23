Ankara'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar suyla kaplanırken, Keçiören'de yol çöktü, Sincan'da ise araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok sokak ve cadde suyla kaplanırken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Ankarayı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

KEÇİÖREN'DE YOL ÇÖKTÜ

Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta sağanak yağışın ardından yol çöktü. Yol kenarında bulunan çok sayıda araç oluşan çukurun içerisinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatılırken, çevredeki vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Ankarayı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

SİNCAN'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu Sincan ilçesinde de yollar suyla kaplandı. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı ve arızalandı.

İtfaiye ekipleri, suyla kaplanan yollarda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma yürüttü.

Yağışın kent genelindeki etkisi sürerken, vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.

Ankarayı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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