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Kocaeli'de sağanak alarmı! Vatandaşlar demir korkuluklara tırmandı

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Kocaeli’de şiddetli sağanak sonrasında su basan yollarda mahsur kalan vatandaşlar, korkuluklara tırmanarak yolu tamamladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu, cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığındı.

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Su basan yerlerden geçmekten zorlanan vatandaşlar korkuluklara çıkarak yolu tamamlamaya çalıştı. Yoğunlaşan yağış nedeniyle sürücüler ise hızlarını düşürerek ilerledi.

Kocaelide sağanak alarmı! Vatandaşlar demir korkuluklara tırmandı
Başlık ResmiKocaelide sağanak alarmı! Vatandaşlar demir korkuluklara tırmandı

“ÇARŞAMBA ETKİSİ AZALACAK”

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba (23.09.2026) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli
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