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T-Otomobil

McLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor

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McLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor
Başlık ResmiMcLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor

McLaren, Automotive ve Racing bölümlerini ortak bir tasarım dili altında buluşturan yeni görsel kimliğini tanıttı. Yenilenen McLaren yazısı, markanın kurucusu Bruce McLaren’ın ilk yarış otomobilini hazırladığı Yeni Zelanda’daki aile benzin istasyonunun tabelasından esinleniyor.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

McLaren, 63 yıllık geçmişini gelecekteki büyüme planlarıyla bir araya getiren yeni kurumsal kimliğini duyurdu. Yapılan değişiklik yalnızca şirket logosunun yazı karakteriyle sınırlı değil, yol otomobillerinden Formula 1 takımına kadar bütün McLaren operasyonlarının daha tutarlı bir görsel kimlik kullanması hedefleniyor.

Markanın açıklamasına göre yeni tasarım, McLaren Automotive ile McLaren Racing’in ortak geçmişini, mevcut ürünlerini ve gelecekteki projelerini tek bir kimlik altında buluşturacak.

McLaren’ın tanıttığı çalışma köklü bir logo değişiminden çok, mevcut sembollerin yeniden düzenlendiği kapsamlı bir kurumsal kimlik yenilemesi niteliğinde. Markayla özdeşleşen Speedmark korunurken “McLaren” yazısının biçimi geçmişe gönderme yapacak şekilde değiştirildi.

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YENİ MCLAREN YAZISI AİLE BENZİN İSTASYONUNDAN ESİNLENDİ

Yeni görsel kimliğin merkezinde bulunan McLaren yazısının çıkış noktası, Bruce McLaren’ın çocukluk yıllarına kadar uzanıyor.

Bruce’un anne ve babası Les ile Ruth McLaren, Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki Remuera bölgesinde bir benzin ve servis istasyonu işletiyordu. Bruce McLaren, kendisine ilk yarış zaferini kazandıracak otomobili bu istasyonda hazırlamıştı.

McLaren tasarım ekibi, aile servisinin üzerinde bulunan tabeladaki harf karakterlerini yeniden yorumlayarak modern logoya taşıdı. Yeni yazı tipi böylece yalnızca nostaljik bir unsur değil, şirketin yarış dünyasına açılmasının başladığı yere doğrudan gönderme yapan bir tasarım haline geldi.

McLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor
Başlık ResmiMcLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor

McLaren Automotive Tasarım Direktörü David Woodhouse, yeni kimliğin şirketin içinden geçtiği dönüşümü ve geleceğe yönelik büyüme isteğini yansıttığını belirtiyor.

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SPEEDMARK LOGOSU KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Yenileme kapsamında McLaren’ın uzun süredir kullandığı kıvrımlı Speedmark amblemi kaldırılmadı.

Speedmark ilk olarak 1997 yılında kullanılmaya başlanmıştı. McLaren, şeklin yarış otomobillerinin arka kanatlarında oluşan hava girdaplarını çağrıştırdığını belirtiyor. Amblem daha sonraki yıllarda sadeleştirilerek bugünkü biçimine kavuştu.

Markanın Formula 1 otomobilleriyle özdeşleşen papaya turuncusu da korunuyor.

McLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor
Başlık ResmiMcLaren logosunu yeniledi: Tasarımın kökleri 63 yıllık aile istasyonuna uzanıyor

SPEEDY KIWI DE YENİ KİMLİKTE YERİNİ KORUDU

McLaren’ın tarihindeki en eski sembollerden biri olan Speedy Kiwi, yenilenen kurumsal kimliğin bir parçası olmaya devam edecek.

Markanın ilk arması, ünlü motor sporları ressamı ve Bruce McLaren’ın yakın arkadaşı Michael Turner tarafından 1964 yılında tasarlanmıştı. Armanın merkezinde, Bruce McLaren’ın doğduğu Yeni Zelanda’yı temsil eden bir kivi kuşu bulunuyordu.

1971 yılında daha hareketli görünen Speedy Kiwi tasarımına geçildi. Papaya rengine sahip bu sembol, dönemin yarış otomobillerindeki artan hızı temsil ediyordu.

1980’li yıllarda McLaren’ın uluslararası bir Formula 1 markasına dönüşmesiyle kivi sembolü ana logodan çıkarıldı. Buna rağmen Speedy Kiwi ilerleyen yıllarda yarış otomobillerinde, özel tasarımlarda ve markanın geçmişine gönderme yapan çalışmalarda kullanılmaya devam etti.

YENİ LOGO SUV YATIRIMINDAN AYRI BİR GELİŞME

McLaren’ın kurumsal kimlik yenilemesi, şirketin ürün gamını genişletmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleştirildi.

İngiliz üretici kısa süre önce Birleşik Krallık’taki mühendislik ve üretim faaliyetlerini geliştirmek için 500 milyon sterlinlik yatırım programını doğrulamıştı. Bu program kapsamında McLaren’ın geleneksel iki koltuklu süper otomobillerin dışına çıkarak ilk SUV modelini geliştirmesi bekleniyor.

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