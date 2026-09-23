Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez toplantısı sonrası mesaj: Çözüm için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Körfez'deki sorunların aşılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temaslarını sürdürüyor.

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Körfez toplantısı sonrası mesaj: Çözüm için çalışıyoruz

SORUYU CEVAPLADI

Türkevi önünde gazetecilerin, toplantıda ele alınan sorunlara çözüm bulunup bulunamayacağı yönündeki sorusunu cevaplayan Erdoğan, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Körfez toplantısı sonrası mesaj: Çözüm için çalışıyoruz

"EN KISA SÜREDE SONUCUNU ALACAĞIZ"

Erdoğan, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ BİLMİYORUM"

Başka bir basın mensubunun "İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geliyor. Trump ile görüşme ihtimali var. Bir umut kapısı aralandı gibi. Siz bir araya gelecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek" karşılığını verdi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala