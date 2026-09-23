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Spor

Real Madrid'den olay derbi sonrası istifa çağrısı

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Real Madrid'den olay derbi sonrası istifa çağrısı
Başlık ResmiReal Madridden olay derbi sonrası istifa çağrısı

LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın kulübe yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Real Madrid, Atletico Madrid derbisinin ardından Tebas'ı tarafsızlık ilkesine aykırı davranmakla suçlarken İspanya futbolunun yeni ve tarafsız bir yöneticiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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Real Madrid, LaLiga Başkanı Javier Tebas Medrano'nun kulübü hedef alan açıklamalarının ardından resmi bir açıklama yayımladı.

"REAL MADRID'İ HEDEF ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın, "Şimdiden ligin adil bir şekilde oynanmadığını söylüyorlar. Real Madrid'in her zamanki bahanesine artık sağduyu sahibi hiç kimse inanmıyor." sözlerinin ardından bir açıklama yayımlayan başkent ekibi, "Real Madrid, LaLiga başkanının kurumsal konumunu kullanarak her açıklamasında kulübümüzü itibarsızlaştırmaya ve kulübümüze saldırmaya devam etmesini kabul edilemez bulmaktadır. LaLiga'daki bütün kulüplerin çıkarlarını temsil etme ve koruma sorumluluğuna sahip olan kişinin, Real Madrid'e karşı sürekli bir takıntı içerisinde olması ve kulübümüzü kamuoyu önündeki saldırılarının daimi hedefi hâline getirmesi son derece endişe vericidir." sözleriyle Tebas'a tepki gösterdi.

Jose Mourinho
Başlık ResmiJose Mourinho

"AKIL DIŞI VE SORUMSUZCA BİR TUTUMDUR"

Eflatun beyazlılardan yapılan açıklamanın devamında Javier Tebas'ın son sözlerinin sorumlu bir yöneticinin tutumuyla bağdaşmadığı belirtilirken "Son açıklaması özellikle ciddi ve anlaşılmazdır. Sorumluluk sahibi bir yöneticiye yakışmayan bu açıklamayı, dijital bir medya kuruluşunda görev yapan bağımsız bir gazetecinin yazısını yorumlarken yapmıştır. Buna rağmen kulübümüze tepki göstermiş ve bununla da yetinmeyerek sportif stratejimiz hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu, tamamen akıl dışı ve sorumsuzca bir tutumdur." denildi.

"İSPANYOL FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERİYOR"

Tebas'ın kişisel kanallarını kulübü itibarsızlaştırmak için kullandığını savunan Real Madrid, "LaLiga başkanının, görevinin getirdiği sorumlulukla hareket ederek organizasyonun tarafsızlığını güvence altına alması gereken kurumlara duyulan güveni artırmak yerine, zamanını ve kişisel iletişim kanallarını sürekli olarak Real Madrid'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya ayırması son derece şaşırtıcıdır. Bu tutumuyla organizasyonumuzun ve İspanyol futbolunun dünyadaki imajına zarar vermeye devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Atletico Madrid - Real Madrid
Başlık ResmiAtletico Madrid - Real Madrid

"LALIGA'NIN ACİLEN YENİ BİR YÖNETİCİYE İHTİYACI VAR"

İspanya'daki profesyonel futbol organizasyonunun tarafsız bir yöneticiye ihtiyaç duyduğunu kaydeden eflatun beyazlılar, "Uzun süredir devam eden bu uygunsuz davranışlar göz önüne alındığında, İspanya'daki profesyonel futbol organizasyonunun, tarafsızlık gibi temel bir sorumluluğu yerine getirerek ligi yönetebilecek ve organizasyonun sahip olduğu potansiyeli bütünüyle ortaya çıkarabilecek bir yöneticiye acilen ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. LaLiga'nın, üstlendiği görevin niteliğini anlayan birine ihtiyacı vardır. Çünkü LaLiga başkanı organizasyonun sahibi değil; ligi oluşturan ve yönetimi kendisine emanet eden kulüplerin hizmetindeki bir yöneticidir. Biz kulüplerin, bu göreve dürüstlükle hizmet edecek birine ihtiyacı bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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