TCMB'den Papel kararı: Faaliyet izni kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin izni iptal etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, şirkete 27 Ekim 2022'de 6493 sayılı Kanun kapsamında verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni yürürlükten kaldırıldı.

Faaliyet izninin iptal kararının, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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