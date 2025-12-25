Metropolün kaos yüklü hayat tarzı, unutkanlığı da beraberinde getiriyor. İstanbullular bu yıl metrobüste, otobüste 108 bin eşyasını unuttu. Eşyalar arasında oyuncak bebekten ambalajı açılmamış merdiven ve bisiklete kadar ne ararsanız var…

İstanbullu bu sene toplu taşıma araçlarında 108 bin eşyayı unutup gitti. Tramvay, metro ve metrobüslerde unutulan binlerce eşya, İETT’nin Karaköy’deki binasında sergilendi.

Cüzdandan ütüye, ambalajı açılmamış merdivenden elektrikli scooter’a, çantalara kadar binlerce eşya sahiplerini bekliyor. Bu yıl içerisinde toplu taşımada unutulan 108 bin eşyadan 30 bin 717 eşya sahiplerine ulaştırılırken, kalan 77 bin 283 eşya, sahibi bulunmadığı takdirde açık artırmaya çıkarılacak.

METROBÜS İLK SIRADA

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker otobüs, metrobüs, tarihî tünel ve nostaljik tramvaylarda yolcuların eşyalarını unutulabildiğini, bunda ilk sırada ise metrobüslerin geldiğini söyledi. Şeker “Bunun da sebebi metrobüsün en çok sefer ve yolcu sirkülasyonu olmasından” dedi. Kaybedilen eşyaları sahiplerine ulaştırmak için özenle çalıştıklarını aktaran Şeker “2025 yılında 30 bin 717 eşyayı sahiplerine ulaştırdık. Toplam unutulan eşya ise 108 bindi, yani unutulan eşyanın yaklaşık üçte birini sahiplerine geri teslim ediyoruz” diye konuştu.

ALO 153’Ü ARAYIN!

İstanbullulara seslenen Samet Şeker “Yolcularımız, kaybettikleri eşyalar için 153 Alo Çağrı Merkezi ve İETT’nin resmî internet sitesindeki başvuru formuyla bizlere ulaşabilir” ifadesini kullandı.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Sahibi bulunamayan ve kullanılabilecek durumda olan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İBB tarafından bağışlanıyor. Sahibi bulunamayan ve bir yıl muhafaza süresi dolan elektronik eşyalar ise açık artırmayla satışa çıkabiliyor.

