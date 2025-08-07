Deprem sonrası satışlar patladı! Dar gelirliler onu tercih ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 11 kent doğrudan etkilendi. Binlerce bina yıkılırken, yine binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremlerin ardından daha güvenli ve müstakil evlere taşınmak isteyenler ise farklı bir yol izledi.

ARAZİLERE YÖNELİM BÜYÜK

Depremde büyük hasar alan ve yaralarını sarmaya çalışan kentlerden biri de Malatya oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, deprem riskine karşı güvenli alanları tercih etmeye çalışırken, artan fiyatlar ise buna izin vermiyor.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Malatya'da yerleşim alanları giderek genişliyor. Vatandaşlarımız, ailelerini daha güvenli alanlara taşıyabilmek için büyük çaba gösteriyor. Yeşilyurt, Tecde, Topsöğüt, Battalgazi, Hatunsuyu, Hanımınçiftliği çevresindeki arazilere büyük bir yönelim var" dedi.

METREKARESİ 10 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

"Müstakil ev talebi arttıkça arsa fiyatları da yükseldi" diyen Özgül, "Metrekaresi 10 bin TL'ye kadar çıkan arsa fiyatları nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız daha uygun maliyetli olan hobi bahçelerine yöneldi" ifadelerini kullandı.

HOBİ BAHÇELERİNDE SORUNLAR BÜYÜK

Özgül, hobi bahçesi olarak alınan arsalara kendi imkanlarıyla ev yapan vatandaşların bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu evleri kendi imkanlarıyla yaptı, yollarını açtı, kanalizasyon sistemini kurdu. Ancak bazı yerlerde elektrik ve su hizmeti sağlanamıyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Kentte deprem öncesi yapılmış konutlara talebin azaldığını ifade eden Özgül, "Deprem görmüş bir dairenin fiyatı 4 milyon liradan 1,5 - 2 milyon liraya kadar geriledi" diye konuştu.