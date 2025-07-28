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Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili itiraf: Gerekli uyarı yapılmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Google&#039;dan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili itiraf: Gerekli uyarı yapılmadı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Google, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Google, 10 milyon kişiye deprem uyarısı gönderemediğini kabul etti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler olmuş ve 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Google, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul ettiğini duyurdu.

35 SANİYE SÜRE TANIYABİLİYOR

Google tarafından depremin merkez üssüne 98 mil mesafedeki 10 milyon kişiye en yüksek seviyeli uyarı gönderilebilirdi. Bu uyarı, güvenli bir yer bulmak için 35 saniyeye kadar süre tanıyabiliyor.

Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili itiraf: Gerekli uyarı yapılmadı - 1. Resim

6 Şubat'ta bunun yerine ilk 7,7 büyüklüğündeki deprem için sadece 469 tane "Harekete Geçin" uyarısı gönderildiği ortaya çıktı. Google, BBC'ye yarım milyon kişiye "hafif sarsıntı" için tasarlanmış ve kullanıcıları aynı şekilde uyarmayan daha düşük seviyeli bir uyarı gönderildiğini bildirdi. Google, daha önceki açıklamalarında sistemin "iyi çalıştığını" belirtmişti.

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HAFİFE ALDI

NTV'de yer alan habere göre sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor. Google'ın erken uyarı sistemi depremlerin olduğu gün faaliyetteydi fakat depremlerin büyüklüğünü hafife aldı. Google sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her depremden öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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