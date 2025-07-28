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Suriye'de deprem! Verileri AFAD duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye&#039;de deprem! Verileri AFAD duyurdu
Suriye, Deprem, AFAD, Humus, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

AFAD, Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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