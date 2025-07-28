Suriye'de deprem! Verileri AFAD duyurdu

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.