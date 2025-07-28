Suriye'de deprem! Verileri AFAD duyurdu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
AFAD, Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz