Marmara'da felaketin ayak sesleri.. "Bu tehdit içme suyuna kadar gidiyor"

Marmara'da felaketin ayak sesleri.. "Bu tehdit içme suyuna kadar gidiyor"

2025 yılının yaz aylarında Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, ülkenin dört bir yanındaki göl ve barajlarda kuruma vakaları meydana geldi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Marmara Bölgesi'nde yağışlar 30 yıllık ortalamaya göre yüzde 31 düştü, tehdit, içme suyuna kadar gidiyor" dedi.

2025 yılının yaz aylarında anormal hava sıcaklıkları etkili oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, ülkenin dört bir yanındaki göl ve barajlarda kuruma vakaları meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırklareli’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gizligideor, ilk olarak Vali Uğur Turan’ı makamında ziyaret etti.

Marmara'da felaketin ayak sesleri..

TEHDİT, İÇME SUYUNA KADAR GİDİYOR

Turan’dan bilgi alan Gizligider, daha sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Öğretmenler Evi’nde belediye başkanları ile bir araya gelen Gizligider Sektör Toplantısı'na katıldı.

Atatürk Toprak, Su, ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Gizligider, "İklim çok değişiyor. İklim hakikatten bizi zorluyor. Gün ve gün, yıl ve yıl, ay ve ay bu farklılığı yaşamaya çalışıyoruz, bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Geçen yıl bize gelen soruların çoğu tarımsal sulamaya dairken mesela bu yıl artık içme suyuna yönelik dönmeye başladı sorular. Yani artık tehdit içme suyuna doğru dönüyor" dedi.

Marmara'da felaketin ayak sesleri..

"KORKUNÇ RAKAMLAR, BENİ ÜRKÜTÜYOR"

Marmara Bölgesi'ndeki 30 yıllık yağış ortalamasının yüzde 31 düştüğünü aktaran Gizligider, Türkiye'de genelinde ise ortalamanın yüzde 26 düştüğünü belirtti. Gizligider, "Kırklareli'nde son 4 yılın yağış ortalamasına göre yüzde 20 bir azalış var. Son 65 yılın en düşük haziran ayı su itibariyle bu yıl yaşanmış. Bunlar korkunç rakamlar, bunlar beni ürkütüyor" diye konuştu.

