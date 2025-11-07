Yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmişti: Yavru Afrika aslanına el konuldu

Milli Parklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da bir veteriner kliniğine yapılan denetimlerde kliniğin arka bölümünde kafes içerisinde tutulan yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı yavrusu ele geçirildi.

Yasa dışı şekilde ülkeye sokulduğu tespit edilen yavru, koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru aslanın sağlık kontrollerinin ardından doğal alanına uygun bir rehabilitasyon merkezine nakledileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişiye idari para cezası uygulandı.