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WhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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WhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır?
WhatsApp, Yapay Zeka, ABD, İngilizce, Gizlilik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, mesaj özetleme fonksiyonunu başlattı. Teknoloji devi, ABD’de mesaj özetlerini kullanıma açtı. Tek dokunuşla okunmamış mesajların hızla özetininin alınacağı özellik, İngilizce ve isteğe bağlı olacak.

WhatsApp, biriken ve okunmayan mesajlar için AI destekli "Mesaj Özetleri" özelliğini resmen yayınladı. İlk etapta yalnızca ABD'de ve İngilizce olarak sunulacak. İşte, WhatsApp sohbet özetleme özelliği hakkında bilgiler...

WhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır? - 1. Resim

"Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntülemek mümkün olacak.

Meta AI desteğiyle çalışan bu yeni özellik, sohbetlerde biriken okunmamış mesajları birkaç madde hâlinde hızlıca özetleyerek, kullanıcılara zaman kazandırmayı amaçlıyor.

WhatsApp, bu süreçte hiçbir mesaj içeriğinin kaydedilmediğini veya kullanıcıya bağlanmadığını belirtiyor. İşlem tamamen izole bir bulut ortamında gerçekleşiyor ve özetler oluşturulduktan hemen sonra siliniyor.

WhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır? - 2. Resim

PEKİ ÖZETLEME ÖZELLİĞİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Gizliliğe önem veren kullanıcılar, Gelişmiş Gizlilik (Advanced Privacy) özelliği etkin olan sohbetlerde bu özetleme sistemini otomatik olarak devre dışı bırakabilir. 

Uçtan uca şifreleme olsa dahi, bu tür konuşmalarda yapay zekâ işlemine izin verilmeyecek.

WhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır? - 3. Resim

MESAJ ÖZETLEME ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, mesaj özetleme fonksiyonu varsayılan olarak kapalı geliyor. Özellik şu an için ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda ve yalnızca İngilizce dilinde çalışıyor. 

Teknoloji devi Meta, yıl sonuna kadar daha fazla dil ve bölge için destek eklemeyi planladığını açıkladı.

Meta AI Türkiye'de kullanılmıyor. Yakın gelecekte bu özelliğin Türkiye'deki kullanıcılar için gelmesinin zor olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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