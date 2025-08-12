Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi akademik takvimi ile belli oldu. Buna göre, Mezuniyet Üç Ders Sınavı’nın tarihini duyurdu. Bu sınav, başarısız olunan dersleri telafi etme imkânı sunuyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

AÖF 2025 yaz okulu sınavına kısa süre kaldı. AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi yaklaşması nedeniyle sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler araştırma yapmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi, 2025 yaz okulu sınav takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Adaylar, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilir ayrıca çıktı da alabilecek. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav süreci ve detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu? - 1. Resim

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı yerleri şu an için belli olmadı. Sınav giriş belgeleri sınavdan 15 gün önce erişime açılmıştır. Sınav yerleri açıklandıktan hemen sonra belgeler http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu? - 2. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. 

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu? - 3. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecektir.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu? - 4. Resim

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri netleşti.. Buna göre Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Teksüt fabrikasında yangın 2 can almıştı! O görüntüler ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - HaberlerSosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?Sedanur Bağdigen kimdir, neden öldü? - HaberlerSedanur Bağdigen kimdir, neden öldü?Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu - HaberlerMüge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli olduBu akşam maç var mı, saat kaçta? 12 Ağustos maç programı - HaberlerBu akşam maç var mı, saat kaçta? 12 Ağustos maç programı12 Ağustos Antalya'da gözaltına alınanlar kim isimler ne? - Haberler12 Ağustos Antalya'da gözaltına alınanlar kim isimler ne?Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerEskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...