AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF 2025 yaz okulu sınavına kısa süre kaldı. AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi yaklaşması nedeniyle sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler araştırma yapmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi, 2025 yaz okulu sınav takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Adaylar, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilir ayrıca çıktı da alabilecek. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav süreci ve detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı yerleri şu an için belli olmadı. Sınav giriş belgeleri sınavdan 15 gün önce erişime açılmıştır. Sınav yerleri açıklandıktan hemen sonra belgeler http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecektir.

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri netleşti.. Buna göre Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.