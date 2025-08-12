Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barajlar kuruyor, kuraklık kapıda! Doluluk oranı kritik seviyelere indi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bahar ve yaz aylarının oldukça yağışsız geçmesi ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar barajları adeta kuruttu. Doluluk oranı yüzde 48 seviyesine kadar düşerken, Alibey Barajındaki kemer de ortaya çıktı.

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kentin uzun zamandır yeterli yağışı almaması, kuraklık tehlikesinin baş göstermesine neden oldu. 8 ağustosta yüzde 50'nin altına düşen barajlardaki doluluk oranı, gittikçe azalıyor.

Geçen hafta etkili olan yerel sağanaklar barajlara yaramadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre; barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 48.3'e kadar geriledi.

En dolu baraj yüzde 66.1 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 28.05'le Istrancalar oldu.

ALİBEY BARAJI'NDAKİ KEMER ORTAYA ÇIKTI

Doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüntülere yansıdı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

  • Ömerli: Yüzde 46.81
  • Darlık: Yüzde 59.65
  • Elmalı: Yüzde 66.1
  • Terkos: Yüzde 53.1
  • Alibey: Yüzde 31.53
  • Büyükçekmece: Yüzde 47.76
  • Sazlıdere: Yüzde 41.93
  • Istrancalar: Yüzde 28.05
  • Kazandere: Yüzde 34.07
  • Pabuçdere: Yüzde 40.91
