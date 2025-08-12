Barajlar kuruyor, kuraklık kapıda! Doluluk oranı kritik seviyelere indi

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kentin uzun zamandır yeterli yağışı almaması, kuraklık tehlikesinin baş göstermesine neden oldu. 8 ağustosta yüzde 50'nin altına düşen barajlardaki doluluk oranı, gittikçe azalıyor.

Geçen hafta etkili olan yerel sağanaklar barajlara yaramadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre; barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 48.3'e kadar geriledi.

En dolu baraj yüzde 66.1 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 28.05'le Istrancalar oldu.

ALİBEY BARAJI'NDAKİ KEMER ORTAYA ÇIKTI

Doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüntülere yansıdı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde: