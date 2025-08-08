İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş
Haftalar süren yağışsız havanın ardından İstanbul'da son iki gündür etkili olan sağanak, baraj doluluk oranlarını etkilemedi. Geçtiğimiz mart ayında megakentin barajlarında doluluk oranı yüzde 80 seviyelerindeyken, bugün ise bu oran yüzde 50'nin altına indi.
Bahar aylarında İstanbul'da başlayan kuraklık yaz mevsiminde de devam etti, megakent beklenen yağışı almadı. Nüfusu her geçen gün katlanan kentte barajlar alarm vermeye başladı. Uzmanların sık sık 'tasarruf' ve 'bilinçli tüketim' çağrısı yaparken, uzun süren yağışsız havanın ardından beklenen yağmur geçtiğimiz günlerde geldi.
BARAJLARIN YARISI ARTIK BOŞ
Kavurucu sıcakların ardından İstanbul'da yerel olarak etkili olan sağanak, vatandaşa bir nebze olsun nefes aldırdı. Ancak bu sağanak, barajlara yaramadı. İSKİ tarafından yapılan son ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 49,96 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'UN SUYU BİTİYOR
Son verilere göre; İstanbul'a su sağlayan barajların 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu barajlar Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere.
EN DOLU BARAJ 'ELMALI'
İstanbul'un şu an en dolu barajı ise yüzde 67,42'yla Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27,44 doluluk oranıyla Istrancalar.
İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI
- ÖMERLİ: Yüzde 49,07
- DARLIK: Yüzde 61,07
- ELMALI: Yüzde 67,42
- TERKOS: Yüzde 54,56
- ALİBEY: Yüzde 33,32
- BÜYÜKÇEKMECE: Yüzde 48,98
- SAZLIDERE: Yüzde 42,72
- ISTARNACALAR: Yüzde 27,44
- KAZANDERE: Yüzde 37,32
- PABUÇDERE: Yüzde 43,05