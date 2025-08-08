Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş

İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Kuraklık, Su Krizi, Barajlar, Su Tasarrufu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftalar süren yağışsız havanın ardından İstanbul'da son iki gündür etkili olan sağanak, baraj doluluk oranlarını etkilemedi. Geçtiğimiz mart ayında megakentin barajlarında doluluk oranı yüzde 80 seviyelerindeyken, bugün ise bu oran yüzde 50'nin altına indi.

Bahar aylarında İstanbul'da başlayan kuraklık yaz mevsiminde de devam etti, megakent beklenen yağışı almadı. Nüfusu her geçen gün katlanan kentte barajlar alarm vermeye başladı. Uzmanların sık sık 'tasarruf' ve 'bilinçli tüketim' çağrısı yaparken, uzun süren yağışsız havanın ardından beklenen yağmur geçtiğimiz günlerde geldi.

BARAJLARIN YARISI ARTIK BOŞ

Kavurucu sıcakların ardından İstanbul'da yerel olarak etkili olan sağanak, vatandaşa bir nebze olsun nefes aldırdı. Ancak bu sağanak, barajlara yaramadı. İSKİ tarafından yapılan son ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 49,96 olarak ölçüldü. 

İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş - 1. Resim

İSTANBUL'UN SUYU BİTİYOR

Son verilere göre; İstanbul'a su sağlayan barajların 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu barajlar Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere.

EN DOLU BARAJ 'ELMALI'

İstanbul'un şu an en dolu barajı ise yüzde 67,42'yla Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27,44 doluluk oranıyla Istrancalar.

İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş - 2. Resim

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

  • ÖMERLİ: Yüzde 49,07
  • DARLIK: Yüzde 61,07
  • ELMALI: Yüzde 67,42
  • TERKOS: Yüzde 54,56
  • ALİBEY: Yüzde 33,32
  • BÜYÜKÇEKMECE: Yüzde 48,98
  • SAZLIDERE: Yüzde 42,72
  • ISTARNACALAR: Yüzde 27,44
  • KAZANDERE: Yüzde 37,32
  • PABUÇDERE: Yüzde 43,05
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"ABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı! "Ankara savunmadan stratejik üstünlüğe yükseldi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Tunç'tan sahte e-imza soruşturması ile ilgili açıklama - GündemE-imza soruşturması: Kamuoyu yargı sürecinde öğrendiMEB duyurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi - Gündem21 özel okulun ruhsatı iptal edildiBurası çöl değil göl! Sıcaklar onu da vurdu, görenler şaşkına döndü - GündemBurası çöl değil göl! Görenler şaşkına dönüyorTürkiye'den, kanlı Gazze planını onaylayan İsrail'e sert tepki - GündemKanlı planı onaylayan İsrail'e sert tepki'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu - GündemTarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem olduGebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti! Ani ölüm herkesi sarstı - GündemBelediyenin acı günü! Başkan yardımcısı vefat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...