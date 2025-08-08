İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş

Bahar aylarında İstanbul'da başlayan kuraklık yaz mevsiminde de devam etti, megakent beklenen yağışı almadı. Nüfusu her geçen gün katlanan kentte barajlar alarm vermeye başladı. Uzmanların sık sık 'tasarruf' ve 'bilinçli tüketim' çağrısı yaparken, uzun süren yağışsız havanın ardından beklenen yağmur geçtiğimiz günlerde geldi.

BARAJLARIN YARISI ARTIK BOŞ

Kavurucu sıcakların ardından İstanbul'da yerel olarak etkili olan sağanak, vatandaşa bir nebze olsun nefes aldırdı. Ancak bu sağanak, barajlara yaramadı. İSKİ tarafından yapılan son ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 49,96 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'UN SUYU BİTİYOR

Son verilere göre; İstanbul'a su sağlayan barajların 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu barajlar Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere.

EN DOLU BARAJ 'ELMALI'

İstanbul'un şu an en dolu barajı ise yüzde 67,42'yla Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27,44 doluluk oranıyla Istrancalar.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI