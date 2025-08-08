Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tedirgin eden görüntü! Gövdesinde bile su kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de bulunan ve sulama amacıyla inşa edilen Çatören Barajı da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajın gövdesine yakın noktada suyun iyice çekildiği görüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ve Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla inşa edilen Çatören Barajı alarm veriyor.

Su oranının azlığı nedeniyle tedirgin eden barajın son dönemlerdeki yağış azlığı ve küresel ısınma sonucunda ağzında dahi su kalmadı.

38 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Gövde hacmi 499 bin metreküp olan 38 yıllık barajdaki suyun daha önce hiç bu kadar geriye çekilmediği öğrenildi.

Bölgenin tarım potansiyeli açısından oldukça büyük öneme sahip baraj içinde su azlığından bazı adacıkların ortaya çıktığı görüldü.

