Tedirgin eden görüntü! Gövdesinde bile su kalmadı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ve Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla inşa edilen Çatören Barajı alarm veriyor.

Su oranının azlığı nedeniyle tedirgin eden barajın son dönemlerdeki yağış azlığı ve küresel ısınma sonucunda ağzında dahi su kalmadı.

38 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Gövde hacmi 499 bin metreküp olan 38 yıllık barajdaki suyun daha önce hiç bu kadar geriye çekilmediği öğrenildi.

Bölgenin tarım potansiyeli açısından oldukça büyük öneme sahip baraj içinde su azlığından bazı adacıkların ortaya çıktığı görüldü.