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Kuraklık o meşhur gölü de vurdu! Kuruma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuraklık o meşhur gölü de vurdu! Kuruma noktasına geldi
Kuraklık, Su Seviyesi, Bolu, Su Krizi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda kuraklık nedeniyle gölün suları yaklaşık 8-10 metre çekildi.

Bolu’nun Göynük ilçesi sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, kıyıdan yaklaşık 8-10 metre çekilerek kuruma noktasına geldi. Kuraklık ve su kullanımına bağlı olarak gölde yaşanan çekilme, bölge halkını endişelendirirken, gözle görülür şekilde çekilen sular gölün doğal güzelliğini de olumsuz etkiledi.

Kuraklık o meşhur gölü de vurdu! Kuruma noktasına geldi - 1. Resim

Orman yangınlarında gölün kritik rol oynadığını belirten Mehmet Alataş konuyla ilgili şunları söyledi:

"YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ DE GÖLDEN SU ALDI"

"Ben 46-47 yıldır Sünnet Gölü’ndeyim. Gölümüzün çekilmesinden dolayı büyük şikayetimiz var. Köylerde su olmadığı için komşularımız mecburen tankerlerle buradan su çekiyor. Malum, geçtiğimiz yıllarda yangınlar oldu. Allah bir daha göstermesin. Ben de ormancılıktan emekliyim, ormanlarımız yandığında içimiz yanıyor. Yangın söndürme helikopterleri de gölden su aldı.

"SU HER GÜN AZALIYOR"

Bunun yanı sıra karın yağmaması ve yağmurun yeterli olmaması, gölümüzün suyunun tükenmesine sebep oldu. Yetkililerimizin acilen önlem almasını istiyorum. 47 yıl önce su, şu anda oturduğum yerden bile daha yukarıdaydı. O zaman gölün üzerinde oturuyordum. Şimdi benden 240 metre uzaklaşmış durumda. Su seviyesi de en az 10 metre düştü. Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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