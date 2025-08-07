Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular
Batman, Fıstık, Kuraklık, Sulama, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da fıstık üreticileri, bu yıl yaşanan yağış azlığı nedeniyle ürünlerini koruyabilmek adına hasat öncesi yoğun sulama çalışmalarına başladı. Fıstık üreticisi Ferhat Seçen “Fıstıkların içini tam doldurması için sulama yapıyoruz. Yoksa içi biraz yarım kalır ve dolgu yapmaz. Bu sefer dökülmeye başlar” dedi.

Yetersiz yağışlar ve artan yaz sıcaklıkları, kentteki fıstık üreticilerini sulamaya yöneltti. Verim kaybını önlemek ve ürün kalitesini korumak isteyen üreticiler, sabahın erken saatlerinde traktörlerine bağladıkları tankerlerle dere ve göletlerden su temin ederek tarlalarını suluyor. 
Yüceköy köyünde fıstık üreticiliği yapan Ferhan Seçen, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kolları sıvadıklarını söyledi.

Temmuz ayında ağaçları bir defa suladıklarını kaydeden Seçen, şu an ikinci sulamayı yaptıklarını belirtti.

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - 1. Resim

HASAT ÖNCESİ YOĞUN MESAİ: MÜCADELEMİZİ YAPIYORUZ

Bereketli bir hasat ve rekoltede düşüşün yaşanmaması için çabaladıklarını belirten Seçen, şöyle konuştu:

"Fıstıkların içini tam doldurması için sulama yapıyoruz. Yoksa içi biraz yarım kalır ve dolgu yapmaz. Bu sefer dökülmeye başlar. Ürünü kurtarmak için mücadelemizi yapıyoruz. Gerekirse bir kez daha sulamaya başlayacağız. Hasadımızı yapmaya 1 ay kaldı. Onun için mücadele ediyoruz. Tanker ile sulama yapacağız."

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - 2. Resim

Yapılan işin zahmetli olduğunu anlatan Seçen, sulama öncesi ağaç diplerinde çukurlar açtıklarını ve sulamadan sonra açılan çukurların kazma ile kapatıldığını kaydetti.

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - 3. Resim

“BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI”

Hüseyin Badakol da çiftçiliğin üreten bir meslek olduğunu aktardı. 40 dönüm Siirt cinsi fıstık yetiştirdiğini belirten Badakol, "Tarımda üretim için çiftçinin her daim çözüm odaklı çalışması gerekiyor. Dereden tanker ve traktör ile suyu alıyoruz. Başka çaremiz kalmamış. Yarım saatte burada tankeri dolduruyoruz. Tarlada 2 saat boyunca sulama yapıyoruz" diye konuştu.

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - 4. Resim

KURAKLIĞA KARŞI KENDİ İMKANLARIYLA DİRENİYORLAR

Kadri Acar ise yaklaşık 35 dönüm arazide fıstık üretimi yaptığını kaydetti.

Bu yıl yağış azlığı nedeniyle 4 defa sulama yaptığını anlatan Acar, "Evlerden veya derelerden gelip kendi imkanlarımızla su aldık. Yağışlar az olduğundan dolayı bu sene ağaçlarımız kurumaması için kendi imkanlarımızla tankerlerle su çekip veriyoruz. Çaba bizden bereketi Allah'tan. Derenin suyu da azaldı, verimli kullanıyoruz. Boşuna israf etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

