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Haberler > Ekonomi > Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak

Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’da mavi yemiş hasadı başladı. Ürün, kilogramı 500 TL’ye satışa sunulurken üreticiler hasattan memnun olduklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar bu dönemde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak - 1. Resim

KİLOSU 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bugünlerde hasadı yapılarak kilogramı 500 TL’den başlayan fiyatlarda alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak - 2. Resim

ÜRETİM ALANI 176 DEKARA ULAŞTI

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından itibaren birçok ilçedeki üreticiye fidan ve damlama sulama borusu desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde bu yıl itibari ile 176 dekara ulaştı.

Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak - 3. Resim

ÜRETİCİLER HASATTAN MEMNUN

Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş 500 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri geliri ise artırmış oldu.

Adı gibi kendi de güzel! Hasat başladı, kilosu 500 liradan satılacak - 4. Resim

"DESTEKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Gürgentepe ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üreticilerden Adem Polat ve Murat Polat, mavi yemişin fındığın az olduğu yerlerde önemli bir getirisi olduğunu ve bahçelerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Ürün kalitesinin ve üretim miktarının kendilerine çok mutlu ettiğini aktaran üreticiler, bu yılki ürünü ise 500 TL’den sattıklarını ve herhangi bir pazar sorunu yaşamadıklarını ifade ettiler. Desteklerin önemine değinen üreticiler, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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