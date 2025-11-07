Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elektrik ve gazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi Türkiye

BERAT TEMİZ ANKARA - Elektrik ve doğal gaz ücretlerinde Avrupa’nın en ucuz maliyetli ve tüketicilerine en ucuz fiyat uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu anlamda geçen yıl 580 milyar lira enerji desteği, 300 milyarın üzerinde de doğalgaz desteği verildi” ifadelerini kullandı.

Esnafa verilen destekler hakkında da konuşan Bolat, “22 yılda 4,5 milyon esnaf 704 milyar lira finansman desteği kullandı. 2025’in ilk 10 ayında ise 211 bin 500 kullanım ile 140 milyar lirayı aşan bir rakam esnaflarımızla buluşturuldu” dedi.

Öte yandan Bolat, e-İthalat rakamlarının alınan tedbirlerle 502 milyon dolardan 420 milyon dolara düşürdüklerini belirtti. Esnaf ve KOBİ’leri korumak için e-İthalat konusunda vergi sınırını 150 dolardan 30 dolara düşürdüklerini, vergi oranını AB tarafına yüzde 30’a, AB dışı ülkeler için yüzde 60’a yükselttiklerini hatırlatan Bolat, “Dünyadaki büyük sübvansiyonlu ticaretlere karşı ithalattaki haklı eleştirileri ve talepleri dinleyerek hızlı bir şekilde aksiyonlar alıyoruz” diye konuştu.

E-İHRACAT İÇİN 500 MİLYON TL DESTEK

Bakan Bolat, e-İhracatçılar için de destek müjdesi verdi. Bolat, “Eximbank e-İhracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı” dedi. Bolat, ABD’den çelik ve tekstilde gümrük vergisi indirimi beklediklerini de söyledi.