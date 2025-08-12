Bilim adamları uyarmaya devam ediyor! İstanbul'u tetiklemez ama tehlike sürüyor

GAMZE ERDOĞAN - CEMAL EMRE KURT ANKARA - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki zelzelenin ardından, beklenen İstanbul depremi yeniden tartışılmaya başladı. Deprem bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı’daki sarsıntının, Marmara’da beklenen büyük depremle bağlantılı olmadığını belirterek, İstanbul’un deprem riskinin aynı seviyede devam ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin Marmara Bölgesi’ndeki faylara stres yüklemiş olabileceğini söyledi.

Bölgede 3-4 ay sürebilecek artçılar yaşanabileceği ve hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısını yapan Özmen “Ana şokta hasar gören binalarda oturan vatandaşlarımız, hasarın boyutu ne olursa olsun bu yapılara girmemeli. Hasar görmeyen binalarda yaşayanlar ise evlerine girebilir ancak gelişmeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. AFAD ve yetkililerin yapacağı saha incelemeleri ile açıklamalar dikkate alınarak hareket edilmeli” dedi.

Sındırgı depreminin zaten beklendiğini anlatan Prof. Dr. Süleyman Pampal “23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremlerle aynı dönemde burada da 4 civarlarında depremler olmuştu. Türkiye’nin deprem riskinin en yüksek olduğu yer Batı Anadolu’dur. En çok ve en sık deprem üreten bölge. Haberci demek doğru değil, 7 civarında deprem üretme potansiyeli olan faylar, 7,2’lik deprem var ancak daha büyükleri yok. Ana şok olarak değerlendirmek daha doğru, bundan sonra artçılar küçülerek günler ve aylar içinde devam edebilir. Bu depremden önce 3 civarında olan deprem öncü sayılır. Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil. Orta büyüklükte deprem denilebilir ama ülkemiz şartlarında hasar yapıcı deprem gurubuna girer. Doğu batı yönlü çok sayıda faylardan oluşan bir sistem var” diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem kümesinin tümör gibi büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

