Prof. Dr. Üşümezsoy'dan yeni deprem uyarısı! O bölgeyi işaret etti

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan yeni deprem uyarısı! O bölgeyi işaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prof. Dr. Üşümezsoy&#039;dan yeni deprem uyarısı! O bölgeyi işaret etti
Gündem Haberleri

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, hem bölgede hem de ülke genelinde endişeye neden oldu. Nokta atışı tahminleriyle sık sık gündeme oturan Prof. Dr. Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında, bundan sonraki dönemde riskli bölgelere yönelik yeni uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, "kırılma potansiyeli var" diyerek kritik bir bölgeyi daha işaret etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Alakır-Sındırgı olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan yeni deprem tahmini! O bölgeyi işaret etti - 1. Resim

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: KIRILMA POTANSİYELİ VAR

Söz konusu depremi haftalar önce nokta atışı bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu akşam çıktığı bir özel bir kanalın canlı yayınında, bundan sonraki döneme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özellikle Kütahya'nın Simav ilçesini işaret eden Üşümezsoy, "Simav'da kırılma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra burada büyük bir deprem olmaz diyemeyiz, ancak Simav için risk tamamen bitti demek de doğru değil. Kırılma potansiyeli var. 5.9’luk bir depremle Simav’da bir kırılma yaşandı.

Simav’ın önünde Emet diye bir yer var ve oraya doğru ilerleyen bir kesim bulunuyor.

Simav Dağı’na çıktık; dağ yükseliyor, önündeki alan çöküyor. Bu çökme anında deprem oluyor. Örneğin, 1969’da Alaşehir’de 6.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ondan sonraki depremde, rahmetli Manisa Valisi Ferdi Zeyrek beni davet etmişti. Manisa’nın depremselliğini anlatmam için çok hazırlıklıydım, ama bir kaza nedeniyle gidemedim. Bunun üzerine bir video çektim. O videoda altını çizerek konuştuğum için söylediklerim net duyuluyor. Yoksa ben bunları 20 yıldan beri çeşitli yerlerde zaten söylüyorum.

Simav Dağı’nda şüpheliyiz. Gediz’de 6.4 ve Simav’da 6.1 büyüklüğünde depremlerde, 10 km’lik bir fay, 100 kilometrekarelik bir yüzey yırtılıyor. Gediz’de 7.1 büyüklüğündeki deprem, kuzeye kayma ile oluşmuştu. Simav’ın devamında böyle hatlar var. Hemen karşısında Eğrigöz var; o da bir yükselti.

"İSTANBUL'DA DEPREM YOK"

Üşümezsoy, "İstanbul'da risk var mı?" sorusuna ise, "Bölgedeki Simav, Demirci ve Uşak faylarının tetiklenme riski bulunuyor. Olası İstanbul depremi yok, İstanbul’daki bütün faylar kırıldı. Deprem yok" şeklinde cevap verdi.

