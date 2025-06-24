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Haberler > Yaşam > Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor

Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan çevresi karla kaplı Yedigöller, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde yer alan Yedigöller'de, buzullardan oluşan irili ufaklı 10 göl bulunuyor.

Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor - 1. Resim

Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır adları verilen ve bazılarında kırmızı alabalık türünün yaşadığı göller ile çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor - 2. Resim

Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınmasıyla karların bir kısmı eridi, doğa canlandı.

Rakım 3 bin 200! Yaz ve kar bir arada, görüntüler mest ediyor - 3. Resim

Kar ve yaz manzaralarının bir arada olduğu bölgeye giden fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları, eşsiz güzellikler arasında kamp ve doğa yürüyüşü yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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