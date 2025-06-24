Muharrem İnce CHP'ye katıldı! İşte ilk sözleri

Muharrem İnce bugün CHP'ye katılmak üzere grup toplantısına katıldı. Kürsüye çıkan İnce, "Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla gelmedim. Kişisel bir hesapla da gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim" dedi.

CHP'den 4 yıl 4 ay önce istifa eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP'ye katıldı. Grup toplantısını açan CHP lideri Özgür Özel ilk sözü alarak İnce'ye "Hoş geldin" dedi.

"ONUN ROZETİ ZATEN ALNINDA TAKILI"

İnce'yi 'baba ocağına' davet ettiklerini belirten Özel, "Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partiliye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten" şeklinde konuştu.

"AYRILIKLAR, BAZEN KIRGINLIKLARDAN OLUR"

Ardından kürsüye çıkan İnce ise "Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla gelmedim. Kişisel bir hesapla da gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.