Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Özel, "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz" derken İnce ise "Bu ziyareti çok önemsiyorum. Yetkili kurumlarımla bir toplantı yapıp en kısa sürede Özgür Özel’i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyarette CHP için ‘baba ocağı’ tabirini kullanan Özel, İnce’yi birlik olmaya ve bahsi geçen baba ocağına davet etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan 2 genel başkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BABA OCAĞINA EN YAKIN PARTİ, MEMLEKET PARTİSİ'DİR"

CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün Memleket Partisi’ni, Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret ettik. Çok değerli bir heyetle bizi kabul ettiler. Elbette tüm siyasi partileri ziyaret ettik ve ülke gündemini konuştuk. Tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var bizim için. Biz Türkiye İttifakı diyoruz. Baba ocağı diyoruz. Baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tapusuna sahip bir CHP ve bir baba ocağı varsa, o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partisi’dir" diye konuştu.

"DARGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ise Türkiye’nin ve çevre ülkelerin zor günlerden geçtiğine değinerek, "Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda İran-İsrail savaşı. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurumlarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Özgür Özel’i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.